Тупиченков Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Тупиченков Николай Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1913 ст.
Дочь: Тупиченкова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Тупиченкова Градислава Алексеевна
Рождение ребёнка
22.11.1914 ст.
Сын: Тупиченков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Тупиченкова Градислава Алексеевна
Рождение ребёнка
08.05.1916 ст.
Дочь: Тупиченкова София Алексеевна
Мать ребёнка: Тупиченкова Градислава Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно