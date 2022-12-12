Тупиченков Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупиченков Алексей Николаевич

Тупиченков Алексей Николаевич

avatar

Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Тупиченков Николай Алексеевич

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.04.1913 ст.

Дочь: Тупиченкова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Тупиченкова Градислава Алексеевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.11.1914 ст.

Сын: Тупиченков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Тупиченкова Градислава Алексеевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1916 ст.

Дочь: Тупиченкова София Алексеевна

Мать ребёнка: Тупиченкова Градислава Алексеевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупиченкова Градислава Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close