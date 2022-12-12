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Тупиченкова Градислава Алексеевна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.04.1913 ст.

Дочь: Тупиченкова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Тупиченков Алексей Николаевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.11.1914 ст.

Сын: Тупиченков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Тупиченков Алексей Николаевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1916 ст.

Дочь: Тупиченкова София Алексеевна

Отец ребёнка: Тупиченков Алексей Николаевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупиченков Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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