Осокина (Телелюева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина (Телелюева) Мария Алексеевна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.01.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1849

Отец: Телелюев Алексей Васильевич

Мать: Телелюева Евдокия Анисимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
16.02.1869

Муж: Осокин (лапинов) Степан Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.02.1870

Сын: Осокин (лапинов) Василий Степанович

Отец ребёнка: Осокин (лапинов) Степан Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.01.1879

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Осокин (лапинов) Степан Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.08.1882

Дочь: Васса Степанова

Отец ребёнка: Осокин (лапинов) Степан Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.1885

Сын: Осокин (лапинов) Иван Степанович

Отец ребёнка: Осокин (лапинов) Степан Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.02.1889

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Осокин (лапинов) Степан Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1891

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Осокин (лапинов) Степан Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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