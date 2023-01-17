Осокина (Телелюева) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1849
Бракосочетание
16.02.1869
Рождение ребёнка
22.02.1870
Сын: Осокин (лапинов) Василий Степанович
Отец ребёнка: Осокин (лапинов) Степан Васильев
Рождение ребёнка
25.01.1879
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Осокин (лапинов) Степан Васильев
Рождение ребёнка
07.08.1882
Дочь: Васса Степанова
Отец ребёнка: Осокин (лапинов) Степан Васильев
Рождение ребёнка
18.11.1885
Сын: Осокин (лапинов) Иван Степанович
Отец ребёнка: Осокин (лапинов) Степан Васильев
Рождение ребёнка
17.02.1889
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Осокин (лапинов) Степан Васильев
Рождение ребёнка
01.09.1891
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Осокин (лапинов) Степан Васильев
Смерть
Неизвестно