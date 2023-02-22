Телелюева Евдокия Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева Евдокия Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Телелюев Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Телелюев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
27.12.1844

Дочь: Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Телелюев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
02.01.1845

Сын: Телелюев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Телелюев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
15.07.1847

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Телелюев Алексей Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.01.1849

Дочь: Осокина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Телелюев Алексей Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Телелюев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Телелюев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Рубанова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Телелюев Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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