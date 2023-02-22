Телелюева Евдокия Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Телелюев Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Телелюев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1844
Дочь: Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: Телелюев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1845
Сын: Телелюев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Телелюев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1847
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Телелюев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
19.01.1849
Дочь: Осокина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Телелюев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Телелюев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Телелюев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Рубанова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Телелюев Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно