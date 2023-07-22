Ткаченко (Наточеева) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1930
Отец: Наточеев Иван Осипович
Рождение ребёнка
20.02.1953
Сын: Ткаченко Сергей Викторович
Отец ребёнка: Ткаченко Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1960
Дочь: Кузнецова Тамара Викторовна
Отец ребёнка: Ткаченко Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно