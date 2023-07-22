Ткаченко (Наточеева) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Наточеева) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1930

Отец: Наточеев Иван Осипович

Мать: Наточеева Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
20.02.1953

Сын: Ткаченко Сергей Викторович

Отец ребёнка: Ткаченко Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
05.05.1960

Дочь: Кузнецова Тамара Викторовна

Отец ребёнка: Ткаченко Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Виктор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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