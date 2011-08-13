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Ткаченко Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1926

Дата смерти

13.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1926

Отец: Ткаченко Василий Филиппович

Мать: Ткаченко Степанида Ионовна

Рождение ребёнка
20.02.1953

Сын: Ткаченко Сергей Викторович

Мать ребёнка: Ткаченко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
05.05.1960

Дочь: Кузнецова Тамара Викторовна

Мать ребёнка: Ткаченко Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Елена Ивановна

Смерть
13.08.2011
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