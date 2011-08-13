Ткаченко Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1926
Дата смерти13.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1926
Рождение ребёнка
20.02.1953
Сын: Ткаченко Сергей Викторович
Мать ребёнка: Ткаченко Елена Ивановна
Рождение ребёнка
05.05.1960
Дочь: Кузнецова Тамара Викторовна
Мать ребёнка: Ткаченко Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткаченко Елена Ивановна
Смерть
13.08.2011