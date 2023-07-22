Ткаченко Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1953
Рождение ребёнка
03.09.1979
Дочь: Власова Лилия Сергеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Галия Фатыховна
Рождение ребёнка
28.04.1986
Дочь: Ларина Ольга
Мать ребёнка: Ткаченко Галия Фатыховна
Рождение ребёнка
31.03.1991
Сын: Ткаченко Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Ткаченко Галия Фатыховна