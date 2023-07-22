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Ткаченко Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1953

Отец: Ткаченко Виктор Васильевич

Мать: Ткаченко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
03.09.1979

Дочь: Власова Лилия Сергеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Галия Фатыховна

Рождение ребёнка
28.04.1986

Дочь: Ларина Ольга

Мать ребёнка: Ткаченко Галия Фатыховна

Рождение ребёнка
31.03.1991

Сын: Ткаченко Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Ткаченко Галия Фатыховна

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