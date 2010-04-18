Березовский Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1931
Дата смерти18.04.2010
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буторина Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Березовская (Пономарева) Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучерук Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Березовская (Пономарева) Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березовский Михаил Юрьевич
Мать ребёнка: Березовская (Пономарева) Анна Павловна
Рождение ребёнка
02.02.1958
Сын: Березовский Валентин Юрьевич
Мать ребёнка: Березовская (Пономарева) Анна Павловна
Рождение ребёнка
01.08.1962
Дочь: Курсинова (Березовская) Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Березовская (Пономарева) Анна Павловна
Смерть
18.04.2010