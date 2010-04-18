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Березовский Юрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1931

Дата смерти

18.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1931

Отец: Березовский Михаил Васильевич

Мать: Березовская (Пляскина) Аграфена (Агния) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторина Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Березовская (Пономарева) Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучерук Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Березовская (Пономарева) Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березовская (Пономарева) Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березовский Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Березовская (Пономарева) Анна Павловна

Рождение ребёнка
02.02.1958

Сын: Березовский Валентин Юрьевич

Мать ребёнка: Березовская (Пономарева) Анна Павловна

Рождение ребёнка
01.08.1962

Дочь: Курсинова (Березовская) Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Березовская (Пономарева) Анна Павловна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
18.04.2010
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

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