Березовская (Пономарева) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения20.07.1932
Дата смерти03.10.2008
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буторина Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Березовский Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучерук Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Березовский Юрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березовский Михаил Юрьевич
Отец ребёнка: Березовский Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
02.02.1958
Сын: Березовский Валентин Юрьевич
Отец ребёнка: Березовский Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1962
Дочь: Курсинова (Березовская) Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Березовский Юрий Михайлович
Смерть
03.10.2008