Березовская (Пономарева) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березовская (Пономарева) Анна Павловна

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Место рождения

Прапорщиково, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

20.07.1932

Дата смерти

03.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1932

Отец: Пономарев Павел Осипович

Мать: Пономарева Анисья Максимовна

Прапорщиково, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторина Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Березовский Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучерук Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Березовский Юрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березовский Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березовский Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Березовский Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
02.02.1958

Сын: Березовский Валентин Юрьевич

Отец ребёнка: Березовский Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
01.08.1962

Дочь: Курсинова (Березовская) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Березовский Юрий Михайлович

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
03.10.2008
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

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