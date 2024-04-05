Березовская (Пляскина) Аграфена (Агния) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.05.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пляскин Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Березовский Иннокентий Михайлович
Отец ребёнка: Березовский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
26.04.1931
Сын: Березовский Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Березовский Михаил Васильевич
Смерть
14.05.1963