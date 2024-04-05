Березовская (Пляскина) Аграфена (Агния) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березовская (Пляскина) Аграфена (Агния) Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пляскин Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березовский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Березовский Иннокентий Михайлович

Отец ребёнка: Березовский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
26.04.1931

Сын: Березовский Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Березовский Михаил Васильевич

Смерть
14.05.1963

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