Корзун Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1914
Дата смерти1990
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1914
Рождение ребёнка
17.07.?
Дочь: Цабенко Софья Николаевна
Отец ребёнка: Цабенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Демко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цабенко Мария Николаевна
Отец ребёнка: Цабенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цабенко Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Цабенко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цабенко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демко Михаил
Рождение ребёнка
06.09.1938
Дочь: Демко Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Демко Михаил
Смерть
1990