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Корзун Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1914

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1914

Отец: Корзун Александр Васильевич

Мать: Гончаренко Пелагея Стефановна

Рождение ребёнка
17.07.?

Дочь: Цабенко Софья Николаевна

Отец ребёнка: Цабенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демко Николай Михайлович

Отец ребёнка: Демко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цабенко Мария Николаевна

Отец ребёнка: Цабенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цабенко Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Цабенко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цабенко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демко Михаил

Рождение ребёнка
06.09.1938

Дочь: Демко Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Демко Михаил

Смерть
1990

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