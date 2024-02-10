Цабенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦабенко Николай

Цабенко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.?

Дочь: Цабенко Софья Николаевна

Мать ребёнка: Корзун Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цабенко Мария Николаевна

Мать ребёнка: Корзун Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цабенко Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Корзун Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзун Мария Александровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.