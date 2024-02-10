Демко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1938
Дочь: Демко Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Корзун Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корзун Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно