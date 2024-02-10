Демко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1938

Дочь: Демко Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Корзун Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демко Николай Михайлович

Мать ребёнка: Корзун Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзун Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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