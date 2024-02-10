Цабенко Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цабенко Софья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.?

Отец: Цабенко Николай

Мать: Корзун Мария Александровна

Рождение ребёнка
12.09.?

Дочь: Комарова Оксана

Отец ребёнка: Комаров Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Наташа

Отец ребёнка: Комаров Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Владимир

Отец ребёнка: Комаров Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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