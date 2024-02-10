Цабенко Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.?
Отец: Цабенко Николай
Рождение ребёнка
12.09.?
Дочь: Комарова Оксана
Отец ребёнка: Комаров Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Наташа
Отец ребёнка: Комаров Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Владимир
Отец ребёнка: Комаров Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаров Неизвестно
Смерть
Неизвестно