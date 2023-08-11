Каменщикова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменщикова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменщикова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Каменщиков Яра Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменщикова Зинаида Яковлевна

Отец ребёнка: Каменщиков Яра Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесник (Каменщикова) Алла Яковлевна

Отец ребёнка: Каменщиков Яра Дементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменщиков Яра Дементьевич

Смерть
Неизвестно

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