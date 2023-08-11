Каменщиков Яра Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Каменщиков Дементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменщикова Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Каменщикова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменщикова Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: Каменщикова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесник (Каменщикова) Алла Яковлевна
Мать ребёнка: Каменщикова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каменщикова Клавдия
Смерть
Неизвестно