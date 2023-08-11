Каменщиков Яра Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменщиков Яра Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Каменщиков Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменщикова Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Каменщикова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменщикова Зинаида Яковлевна

Мать ребёнка: Каменщикова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесник (Каменщикова) Алла Яковлевна

Мать ребёнка: Каменщикова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменщикова Клавдия

Смерть
Неизвестно

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