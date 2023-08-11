Колесник (Каменщикова) Алла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник (Каменщикова) Алла Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каменщиков Яра Дементьевич

Мать: Каменщикова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесник Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Колесник Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесние Александр Николаевич

Отец ребёнка: Колесник Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Николай

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