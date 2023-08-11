Колесник (Каменщикова) Алла Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каменщиков Яра Дементьевич
Мать: Каменщикова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесник Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Колесник Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесние Александр Николаевич
Отец ребёнка: Колесник Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесник Николай