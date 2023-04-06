Холопова Ульяна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопова Ульяна Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Иродова Искать Брак Александра Иванова

Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев

Рождение ребёнка
01.02.1842

Сын: ? Холопов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев

село Великое Г.Г. наследниц Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холопов Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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