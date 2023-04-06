Холопова Ульяна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Иродова Искать Брак Александра Иванова
Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев
Рождение ребёнка
01.02.1842
Сын: ? Холопов Григорий Иванов
Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев
село Великое Г.Г. наследниц Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно