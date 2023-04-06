Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Холопов Иван Васильев
Бракосочетание
15.10.1848
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Иван Андреев Локалов, православный, первым браком, 18 Невеста - девица Мария Иванова Холопова дочь села Великого крестьянина Ивана Васильева, 20 Поручители: по жениху ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
село Великое Г.Г. наследниц Яковлева
Смерть
Неизвестно