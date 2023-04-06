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Мария Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Холопов Иван Васильев

Мать: Холопова Ульяна Гаврилова

Бракосочетание
15.10.1848

Муж: Локалов Иван Андреевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Иван Андреев Локалов, православный, первым браком, 18 Невеста - девица Мария Иванова Холопова дочь села Великого крестьянина Ивана Васильева, 20 Поручители: по жениху ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
село Великое Г.Г. наследниц Яковлева
Смерть
Неизвестно
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