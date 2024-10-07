Ирина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Ефимович

Рождение ребёнка
01.10.1837

Сын: Глуханчиков Яков Никитич

Отец ребёнка: Никита Ефимович

Рождение ребёнка
20.07.1842

Сын: Глуханчиков Прохор Никитич

Отец ребёнка: Никита Ефимович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Глуханчиков Максим Никитич

Отец ребёнка: Никита Ефимович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Глуханчиков Сергей Никитич

Отец ребёнка: Никита Ефимович

Смерть
Неизвестно

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