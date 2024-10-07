Ирина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Ефимович
Рождение ребёнка
01.10.1837
Отец ребёнка: Никита Ефимович
Рождение ребёнка
20.07.1842
Сын: Глуханчиков Прохор Никитич
Отец ребёнка: Никита Ефимович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Глуханчиков Максим Никитич
Отец ребёнка: Никита Ефимович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Глуханчиков Сергей Никитич
Отец ребёнка: Никита Ефимович
Смерть
Неизвестно