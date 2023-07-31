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Глуханчиков Прохор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1842

Отец: Никита Ефимович

Мать: Ирина Семёновна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Глуханчиков Николай Прохорович

Мать ребёнка: Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
19.04.1883

Сын: Глуханчиков Иван Прохорович

Мать ребёнка: Глуханчикова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
27.06.1886

Сын: Глуханчиков Иван Прохорович

Мать ребёнка: Глуханчикова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Глуханчиков Александр Прохорович

Мать ребёнка: Глуханчикова Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глуханчикова Александра Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Жиливо
Смерть
Неизвестно
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