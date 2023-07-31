Глуханчиков Прохор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1842
Отец: Никита Ефимович
Мать: Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Глуханчиков Николай Прохорович
Мать ребёнка: Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
19.04.1883
Сын: Глуханчиков Иван Прохорович
Мать ребёнка: Глуханчикова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
27.06.1886
Сын: Глуханчиков Иван Прохорович
Мать ребёнка: Глуханчикова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Глуханчиков Александр Прохорович
Мать ребёнка: Глуханчикова Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Жиливо
Смерть
Неизвестно