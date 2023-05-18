Змичеревская (Мельникова) Агнешка
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти09.12.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1871
Сын: Змичеревский Иосиф
Отец ребёнка: Змичеревский Августин
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Кайрова Михалина
Отец ребёнка: Змичеревский Августин
Рождение ребёнка
15.11.1875
Дочь: Трояновская Софья
Отец ребёнка: Змичеревский Августин
Рождение ребёнка
01.02.1881
Отец ребёнка: Змичеревский Августин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Змичеревский Августин
Смерть
09.12.1888
Похороны
Неизвестно
Дзеркали