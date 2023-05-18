Змичеревская (Мельникова) Агнешка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змичеревская (Мельникова) Агнешка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

09.12.1888

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1871

Сын: Змичеревский Иосиф

Отец ребёнка: Змичеревский Августин

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Кайрова Михалина

Отец ребёнка: Змичеревский Августин

Рождение ребёнка
15.11.1875

Дочь: Трояновская Софья

Отец ребёнка: Змичеревский Августин

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
01.02.1881

Сын: Змичеревский Викентий

Отец ребёнка: Змичеревский Августин

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Змичеревский Александр

Отец ребёнка: Змичеревский Августин

Смерть
09.12.1888
Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Похороны
Неизвестно
Дзеркали
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