Змичеревский Августин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗмичеревский Августин

Змичеревский Августин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

19.01.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1871

Сын: Змичеревский Иосиф

Мать ребёнка: Змичеревская Агнешка

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Кайрова Михалина

Мать ребёнка: Змичеревская Агнешка

Рождение ребёнка
15.11.1875

Дочь: Трояновская Софья

Мать ребёнка: Змичеревская Агнешка

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
01.02.1881

Сын: Змичеревский Викентий

Мать ребёнка: Змичеревская Агнешка

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Змичеревский Александр

Мать ребёнка: Змичеревская Агнешка

Смерть
19.01.1905
Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close