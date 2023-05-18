Змичеревский Августин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти19.01.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1871
Сын: Змичеревский Иосиф
Мать ребёнка: Змичеревская Агнешка
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Кайрова Михалина
Мать ребёнка: Змичеревская Агнешка
Рождение ребёнка
15.11.1875
Дочь: Трояновская Софья
Мать ребёнка: Змичеревская Агнешка
Рождение ребёнка
01.02.1881
Мать ребёнка: Змичеревская Агнешка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Змичеревская Агнешка
Смерть
19.01.1905
Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads