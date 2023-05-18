Кайрова (Змичеревская) Михалина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1872
Отец: Змичеревский Августин
Мать: Змичеревская Агнешка
Бракосочетание
21.?.1894
Муж: Кайров Якоб Якубович
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
13.08.1900
Дочь: Валерия
Отец ребёнка: Кайров Якоб Якубович
Рождение ребёнка
06.04.1911
Сын: Кайров Александр
Отец ребёнка: Кайров Якоб Якубович
Смерть
Неизвестно