Кайрова (Змичеревская) Михалина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайрова (Змичеревская) Михалина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Змичеревский Августин

Мать: Змичеревская Агнешка

Бракосочетание
21.?.1894

Муж: Кайров Якоб Якубович

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
13.08.1900

Дочь: Валерия

Отец ребёнка: Кайров Якоб Якубович

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
06.04.1911

Сын: Кайров Александр

Отец ребёнка: Кайров Якоб Якубович

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно
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