Маркина-Мазнёва (Макарова) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина-Мазнёва (Макарова) Прасковья Михайловна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Макаров Михаил Алексеевич

Мать: Макарова Мария Николаевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазнёв Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазнёва Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин-Мазнёв Николай Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мазнёва Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1919

Сын: Мазнёв Николай Николаевич

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мазнёва Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Мазнёв Лев Николаевич

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1929

Сын: Мазнёв Александр Николаевич

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Мазнёва Мария Николаевна

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1976
Чехов, Чехов, Московская область

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