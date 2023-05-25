Маркина-Мазнёва (Макарова) Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазнёв Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазнёва Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мазнёва Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мазнёв Николай Николаевич
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мазнёва Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мазнёв Александр Николаевич
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Мазнёва Мария Николаевна
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Николай Иванович
Смерть
1976
Чехов, Чехов, Московская область