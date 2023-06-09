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Мазнёва Валентина Николаевна
Мазнёва Валентина Николаевна
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Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Маркин-Мазнёв Николай Иванович
1887 г.р.
Мать
Маркина-Мазнёва (Макарова) Прасковья Михайловна
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Маркин-Мазнёв Николай Иванович
Мать:
Маркина-Мазнёва Прасковья Михайловна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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