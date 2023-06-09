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Мазнёва Серафима Николаевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1914

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Маркин-Мазнёв Николай Иванович

Мать: Маркина-Мазнёва Прасковья Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд