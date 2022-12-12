Дудзинская (Скуратович? Витковская) Розалия Никодимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудзинская (Скуратович? Витковская) Розалия Никодимовна

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Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Каменская Розалия Викторовна

Отец ребёнка: Дудзинский Виктор Иванович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Урбанович Елена Викторовна

Отец ребёнка: Дудзинский Виктор Иванович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Дудзинский Бронислав Викторович

Отец ребёнка: Дудзинский Виктор Иванович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудзинский Виктор Иванович

Смерть
Неизвестно
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