Дудзинская (Скуратович? Витковская) Розалия Никодимовна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Каменская Розалия Викторовна
Отец ребёнка: Дудзинский Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Урбанович Елена Викторовна
Отец ребёнка: Дудзинский Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Дудзинский Бронислав Викторович
Отец ребёнка: Дудзинский Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно