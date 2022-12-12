Дудзинский Виктор Иванович
Место рожденияг. Забиудов Белостокского уезда Гродненской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Дудзинский Иван
Мать: не указана
г. Забиудов Белостокского уезда Гродненской губернии
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Каменская Розалия Викторовна
Мать ребёнка: Дудзинская Розалия Никодимовна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Урбанович Елена Викторовна
Мать ребёнка: Дудзинская Розалия Никодимовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Дудзинский Бронислав Викторович
Мать ребёнка: Дудзинская Розалия Никодимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1895