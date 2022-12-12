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Дудзинский Виктор Иванович

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Место рождения

г. Забиудов Белостокского уезда Гродненской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудзинский Иван

Мать: не указана

г. Забиудов Белостокского уезда Гродненской губернии
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Каменская Розалия Викторовна

Мать ребёнка: Дудзинская Розалия Никодимовна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Урбанович Елена Викторовна

Мать ребёнка: Дудзинская Розалия Никодимовна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Дудзинский Бронислав Викторович

Мать ребёнка: Дудзинская Розалия Никодимовна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудзинская Розалия Никодимовна

Смерть
1895
Ишим, город Ишим, Тюменская область
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