Дмитренкова Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1888 ст.
Сын: Дмитренков Федор Андреевич
Отец ребёнка: Дмитренков Андрей Григорьевич
Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1889
Дочь: (Дмитренкова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Дмитренков Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно