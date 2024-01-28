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Дмитренкова Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитренков Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
06.01.1888 ст.

Сын: Дмитренков Федор Андреевич

Отец ребёнка: Дмитренков Андрей Григорьевич

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1889

Дочь: (Дмитренкова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Дмитренков Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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