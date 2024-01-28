Дмитренков Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1888 ст.
Сын: Дмитренков Федор Андреевич
Мать ребёнка: Дмитренкова Александра Семеновна
Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1889
Дочь: (Дмитренкова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Дмитренкова Александра Семеновна
Смерть
Неизвестно