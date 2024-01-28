Дмитренков Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитренков Андрей Григорьевич

Дмитренков Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитренков Григорий Тимофеевич

Мать: Дмитренкова Евдокия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитренкова Александра Семеновна

Рождение ребёнка
06.01.1888 ст.

Сын: Дмитренков Федор Андреевич

Мать ребёнка: Дмитренкова Александра Семеновна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1889

Дочь: (Дмитренкова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Дмитренкова Александра Семеновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.