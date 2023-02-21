Ширяев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Гилёва Анна Васильевна
Мать ребёнка: ?
Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турышева Мария
Мать ребёнка: ?
Моргуново, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно