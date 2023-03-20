Синьковская Агрипина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синьковская Агрипина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Синьковский Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Синьковский Семен Григорьевич

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Синьковский Александр Семенович

Отец ребёнка: Синьковский Семен Григорьевич

Синьково, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синьковский Семен Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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