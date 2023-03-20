Синьковская Агрипина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Синьковский Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Синьковский Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1719
Сын: Синьковский Александр Семенович
Отец ребёнка: Синьковский Семен Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно