Синьковский Дмитрий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиньковский Дмитрий Семенович

Синьковский Дмитрий Семенович

avatar

Место рождения

Синьково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Синьковский Семен Григорьевич

Мать: Синьковская Агрипина Афанасьевна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Синьковский Родион Дмитриевич

Мать ребёнка: Синьковская Екатерина Родионовна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Синьковская Екатерина Родионовна

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Синьковская Екатерина Родионовна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Синьковская Екатерина Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синьковская Екатерина Родионовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close