Синьковский Дмитрий Семенович
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Рождение ребёнка
1731
Сын: Синьковский Родион Дмитриевич
Мать ребёнка: Синьковская Екатерина Родионовна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Синьковская Екатерина Родионовна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Синьковская Екатерина Родионовна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Синьковская Екатерина Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно