Синьковская Екатерина Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Синьковский Родион Дмитриевич
Отец ребёнка: Синьковский Дмитрий Семенович
Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Синьковский Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Синьковский Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Синьковский Дмитрий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно