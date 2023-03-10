Синьковская Екатерина Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синьковская Екатерина Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Синьковский Родион Дмитриевич

Отец ребёнка: Синьковский Дмитрий Семенович

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Синьковский Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Синьковский Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Синьковский Дмитрий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синьковский Дмитрий Семенович

Смерть
Неизвестно
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