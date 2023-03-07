Синьковский Семен Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синьковский Семен Григорьевич

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Место рождения

Синьково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1684

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Синьковский Григорий Еремеевич

Мать: ?

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Синьковский Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Синьковская Агрипина Афанасьевна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Синьковский Александр Семенович

Мать ребёнка: Синьковская Агрипина Афанасьевна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синьковская Агрипина Афанасьевна

Смерть
1754
Синьково, Дмитровский, Московская область
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