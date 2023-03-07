Синьковский Семен Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1684
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Синьковский Григорий Еремеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1708
Сын: Синьковский Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Синьковская Агрипина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Синьковский Александр Семенович
Мать ребёнка: Синьковская Агрипина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1754