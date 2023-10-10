Синьковский Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Рождение ребёнка
1743
Сын: Синьковский Петр Александрович
Мать ребёнка: Синьковская Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Синьковский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Синьковская Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Синьковский Иван Александрович
Мать ребёнка: Синьковская Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синьковский Николай Александрович
Мать ребёнка: Синьковская Марфа Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно