Синьковский Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синьковский Александр Семенович

Место рождения

Синьково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Синьковский Семен Григорьевич

Мать: Синьковская Агрипина Афанасьевна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Синьковский Петр Александрович

Мать ребёнка: Синьковская Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Синьковский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Синьковская Марфа Кирилловна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Синьковский Иван Александрович

Мать ребёнка: Синьковская Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Николай Александрович

Мать ребёнка: Синьковская Марфа Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синьковская Марфа Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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