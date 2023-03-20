Синьковская Марфа Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синьковская Марфа Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Синьковский Петр Александрович

Отец ребёнка: Синьковский Александр Семенович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Синьковский Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Синьковский Александр Семенович

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Синьковский Иван Александрович

Отец ребёнка: Синьковский Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Николай Александрович

Отец ребёнка: Синьковский Александр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синьковский Александр Семенович

Смерть
Неизвестно
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