Синьковская Марфа Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Синьковский Петр Александрович
Отец ребёнка: Синьковский Александр Семенович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Синьковский Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Синьковский Александр Семенович
Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1759
Сын: Синьковский Иван Александрович
Отец ребёнка: Синьковский Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синьковский Николай Александрович
Отец ребёнка: Синьковский Александр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно