Буколаева (Ежкова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуколаева (Ежкова) Екатерина Алексеевна

Буколаева (Ежкова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Марфино, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Между ?.08.1908 и ?.11.1908

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Марфино, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
09.11.1897

Муж: Буколаев Максим Кузьмич

Рождение ребёнка
11.04.1899 ст.

Дочь: Буколаева Мария Максимовна

Отец ребёнка: Буколаев Максим Кузьмич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.11.1901 ст.

Сын: Буколаев Михаил Максимович

Отец ребёнка: Буколаев Максим Кузьмич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.02.1903 ст.

Дочь: Буколаева Анна Максимовна

Отец ребёнка: Буколаев Максим Кузьмич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.07.1905 ст.

Сын: Буколаев Николай Максимович

Отец ребёнка: Буколаев Максим Кузьмич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Между ?.08.1908 и ?.11.1908
Рождение ребёнка
23.08.1908 ст.

Сын: Букалов Пётр Максимович

Отец ребёнка: Буколаев Максим Кузьмич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close