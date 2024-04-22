Буколаева (Ежкова) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиМежду ?.08.1908 и ?.11.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
09.11.1897
Рождение ребёнка
11.04.1899 ст.
Дочь: Буколаева Мария Максимовна
Отец ребёнка: Буколаев Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
02.11.1901 ст.
Сын: Буколаев Михаил Максимович
Отец ребёнка: Буколаев Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
02.02.1903 ст.
Дочь: Буколаева Анна Максимовна
Отец ребёнка: Буколаев Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
11.07.1905 ст.
Сын: Буколаев Николай Максимович
Отец ребёнка: Буколаев Максим Кузьмич
Смерть
Между ?.08.1908 и ?.11.1908
Рождение ребёнка
23.08.1908 ст.
Отец ребёнка: Буколаев Максим Кузьмич