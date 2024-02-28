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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
331Троицкое (Марфино, Прокуровка), сц. вл.при р. Большом Колышлее.152576319319Овчарня.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
124. Марвино (Прокуровка), сельцо бывшее владельческое, при речке Б. Колышлее, дворов 101, жителей 634, церковь православная, 2 водяных мельницы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43671Марфиносело51°51'с.ш.45°15'в.д.M-38-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63604429116с Марфиносело