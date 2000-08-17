Миндияров Вагиз Сабирзянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1953
Дата смерти17.08.2000
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1953
Рождение ребёнка
13.02.1980
Дочь: Ахиарова Галия Вагизовна
Мать ребёнка: Миндиярова Файруза Харисовна
Рождение ребёнка
31.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миндиярова Файруза Харисовна
Смерть
17.08.2000