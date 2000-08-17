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Миндияров Вагиз Сабирзянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1953

Дата смерти

17.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1953

Отец: Миндияров Сабирзян Бахтиярович

Мать: Бахтиярова Тагзима Закирзяновна

Рождение ребёнка
13.02.1980

Дочь: Ахиарова Галия Вагизовна

Мать ребёнка: Миндиярова Файруза Харисовна

Рождение ребёнка
31.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миндиярова Файруза Харисовна

Смерть
17.08.2000
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