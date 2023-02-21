Миндиярова (Набиева) Файруза Харисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1961
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1961
Отец: Нуриахметов Харис
Мать: Набиева Фагиля Набиевна
Рождение ребёнка
13.02.1980
Дочь: Ахиарова Галия Вагизовна
Отец ребёнка: Миндияров Вагиз Сабирзянович
Рождение ребёнка
31.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миндияров Вагиз Сабирзянович