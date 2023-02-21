Миндиярова (Набиева) Файруза Харисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндиярова (Набиева) Файруза Харисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

1938 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1961

Отец: Нуриахметов Харис

Мать: Набиева Фагиля Набиевна

Рождение ребёнка
13.02.1980

Дочь: Ахиарова Галия Вагизовна

Отец ребёнка: Миндияров Вагиз Сабирзянович

Рождение ребёнка
31.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миндияров Вагиз Сабирзянович

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