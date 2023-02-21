Бахтиярова Тагзима Закирзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахтиярова Тагзима Закирзяновна

Бахтиярова Тагзима Закирзяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1949

Дочь: Галиханова Замания Сабирзяновна

Отец ребёнка: Миндияров Сабирзян Бахтиярович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Бахтияров Агиян Сабирзянович

Отец ребёнка: Миндияров Сабирзян Бахтиярович

Рождение ребёнка
29.03.1953

Сын: Миндияров Вагиз Сабирзянович

Отец ребёнка: Миндияров Сабирзян Бахтиярович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close