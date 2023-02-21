Бахтиярова Тагзима Закирзяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1949
Дочь: Галиханова Замания Сабирзяновна
Отец ребёнка: Миндияров Сабирзян Бахтиярович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Бахтияров Агиян Сабирзянович
Отец ребёнка: Миндияров Сабирзян Бахтиярович
Рождение ребёнка
29.03.1953
Сын: Миндияров Вагиз Сабирзянович
Отец ребёнка: Миндияров Сабирзян Бахтиярович
Смерть
Неизвестно