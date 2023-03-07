Обухов Терентий (Федотов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1701
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: Обухов Осип (Федот) Меркурьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: Обухова Оксинья Романова
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: Обухова Оксинья Романова
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: Обухова Оксинья Романова
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Обухова Оксинья Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Оксинья Романова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750