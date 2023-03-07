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Обухов Терентий (Федотов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: Обухов Осип (Федот) Меркурьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Обухов Мартын Терентьев

Мать ребёнка: Обухова Оксинья Романова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Обухов Игнатий Терентьев

Мать ребёнка: Обухова Оксинья Романова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Обухов Василий Терентьев

Мать ребёнка: Обухова Оксинья Романова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Обухов Тихон Терентьев

Мать ребёнка: Обухова Оксинья Романова

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Оксинья Романова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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