Обухова Оксинья Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Оксинья Романова

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Место рождения

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1701 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Обухов Мартын Терентьев

Отец ребёнка: Обухов Терентий (Федотов)

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Обухов Игнатий Терентьев

Отец ребёнка: Обухов Терентий (Федотов)

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Обухов Василий Терентьев

Отец ребёнка: Обухов Терентий (Федотов)

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Обухов Тихон Терентьев

Отец ребёнка: Обухов Терентий (Федотов)

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Терентий (Федотов)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Воронская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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