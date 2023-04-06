Обухова Оксинья Романова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Отец ребёнка: Обухов Терентий (Федотов)
Рождение ребёнка
Около 1733
Отец ребёнка: Обухов Терентий (Федотов)
Рождение ребёнка
Около 1737
Отец ребёнка: Обухов Терентий (Федотов)
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Обухов Терентий (Федотов)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Воронская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762