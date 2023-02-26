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Никулин Иван Иванович

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Место рождения

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино

Дата рождения

11.04.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1916

Отец: Никулин Иван Фёдоров

Мать: Никулина Анна Иванова

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Военная награда
22.11.1943
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
22.04.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
06.03.1945
Орден Красного Знамени
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Военная служба
Неизвестно
подполковник
Смерть
Неизвестно
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