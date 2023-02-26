Никулин Иван Иванович
Место рожденияКалужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Дата рождения11.04.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1916
Отец: Никулин Иван Фёдоров
Мать: Никулина Анна Иванова
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Военная награда
22.11.1943
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
22.04.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
06.03.1945
Орден Красного Знамени
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Военная служба
Неизвестно
подполковник
Смерть
Неизвестно