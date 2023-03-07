Никулина (Козина) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Козин Иван
Мать: ?
Бракосочетание
10.01.1914
Муж: Никулин Иван Фёдоров
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1914
Дочь: Валентина Иванова
Отец ребёнка: Никулин Иван Фёдоров
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1916
Отец ребёнка: Никулин Иван Фёдоров
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Смерть
Неизвестно