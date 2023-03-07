Никулина (Козина) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Козина) Анна Иванова

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Место рождения

Заболотье, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Козин Иван

Мать: ?

Заболотье, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
10.01.1914

Муж: Никулин Иван Фёдоров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1914

Дочь: Валентина Иванова

Отец ребёнка: Никулин Иван Фёдоров

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1916

Сын: Никулин Иван Иванович

Отец ребёнка: Никулин Иван Фёдоров

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Смерть
Неизвестно
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