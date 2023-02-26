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Никулин Иван Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Никулин Фёдор Васильев

Мать: Никулина Акилина Фёдорова

Бракосочетание
10.01.1914

Жена: Никулина Анна Иванова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1914

Дочь: Валентина Иванова

Мать ребёнка: Никулина Анна Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1916

Сын: Никулин Иван Иванович

Мать ребёнка: Никулина Анна Иванова

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Военная служба
1916
находящийся в действующей армии солдат
Смерть
Неизвестно
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