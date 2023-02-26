Никулин Иван Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Никулин Фёдор Васильев
Бракосочетание
10.01.1914
Жена: Никулина Анна Иванова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1914
Дочь: Валентина Иванова
Мать ребёнка: Никулина Анна Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1916
Мать ребёнка: Никулина Анна Иванова
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Военная служба
1916
находящийся в действующей армии солдат
Смерть
Неизвестно