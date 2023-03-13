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Уренцева Екатерина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Денисова Анастасія

Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій

Рождение ребёнка
1890

Сын: Уренцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій

Рождение ребёнка
1892

Сын: Уренцевъ Їоакимъ

Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
02.08.1894

Дочь: Наумкина Евдокія

Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1896

Дочь: Уренцева Аполлинарія

Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1899

Дочь: Агафія

Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1902

Дочь: Уренцева Федосія

Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1905

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1908

Сын: Уренцевъ Алексей

Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уренцевъ Григорій

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