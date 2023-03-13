Уренцева Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Денисова Анастасія
Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій
Рождение ребёнка
1890
Сын: Уренцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій
Рождение ребёнка
1892
Сын: Уренцевъ Їоакимъ
Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
02.08.1894
Дочь: Наумкина Евдокія
Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій
Рождение ребёнка
13.12.1896
Дочь: Уренцева Аполлинарія
Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій
Рождение ребёнка
23.12.1899
Дочь: Агафія
Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій
Рождение ребёнка
22.05.1902
Дочь: Уренцева Федосія
Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій
Рождение ребёнка
11.03.1905
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій
Рождение ребёнка
12.03.1908
Сын: Уренцевъ Алексей
Отец ребёнка: Уренцевъ Григорій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уренцевъ Григорій