Денисова (Уренцева) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Уренцева) Анастасія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Уренцевъ Григорій

Мать: Уренцева Екатерина Васильева

Бракосочетание
23.01.1909

Муж: Денисовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1910

Дочь: Денисова Александра

Отец ребёнка: Денисовъ Степанъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1911

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Денисовъ Степанъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1914

Сын: Денисовъ Николай

Отец ребёнка: Денисовъ Степанъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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