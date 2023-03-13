Денисова (Уренцева) Анастасія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Уренцевъ Григорій
Бракосочетание
23.01.1909
Муж: Денисовъ Степанъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1910
Дочь: Денисова Александра
Отец ребёнка: Денисовъ Степанъ
Рождение ребёнка
11.06.1911
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Денисовъ Степанъ
Рождение ребёнка
05.12.1914
Сын: Денисовъ Николай
Отец ребёнка: Денисовъ Степанъ